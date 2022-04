Da Redação

Colisão entre ônibus escolar e caminhão na PR-160 deixa 17 feridos

Na manhã desta terça-feira (12), aconteceu um acidente entre um ônibus escolar e um caminhão, na rodovia PR-160, no interior do município de Reserva, no Paraná. A colisão deixou 17 pessoas feridas.

O ônibus Volks/Busscar, placas de Reserva, estava sendo conduzido por um homem, de 49 anos, que não sofreu ferimentos. O caminhão, por sua vez, era um veículo MB Accelo 815, com emplacamento de Cuiabá, no Mato Grosso, e era conduzido por um homem, de 41 anos, também sem ferimentos.

A colisão entre os veículos resultou no ferimento de 17 passageiros, sendo seis do caminhão e outros 11 do ônibus escolar, além de danos materiais. Os feridos foram encaminhados para o hospital da cidade de Reserva, com ferimentos leves e, posteriormente, receberam alta.

A Polícia Rodoviária Estadual foi acionada para realizar os procedimentos cabíveis na situação.





Fonte: Canal HP.