Colisão entre ônibus e carro deixa um morto e 36 feridos na BR-376

Um acidente envolvendo um ônibus de turismo e um carro deixou uma pessoa morta e mais de 36 feridas na noite desta sexta-feira (22) entre Imbaú e Ortigueira, na região dos Campos Gerais.

A colisão teria acontecido na altura do km 375 da BR-376. De acordo com informações preliminares, o ônibus estava com aproximadamente 35 pessoas e teria saído da cidade de Campo Grande (MS) rumo a cidade de Caiobá (PR). O veículo teria colidido com um carro, modelo Nissan March, com placas de Curitiba (PR) e tombado em seguida.

Por conta do acidente, as duas pessoas que estavam no carro ficaram presas nas ferragens e uma delas, o motorista, acabou morrendo no local. Dentre as outras vítimas, 5 ficaram em estado grave e outras 31 com ferimentos leves.

Várias equipes de socorro de cidades vizinhas foram acionadas para atendimento na situação, sendo o Corpo de Bombeiros de Telêmaco Borba e Ponta Grossa, Suporte Básico do Samu de Ortigueira, Reserva, Imbaú, Suporte Avançado e Básico do Samu de Telêmaco Borba e equipe do Pronto Atendimento de Ortigueira.

