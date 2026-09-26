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Colisão entre moto, carro e caminhonete causa a morte de homem de 34 anos no PR

Alecir Oliveira não resistiu aos ferimentos e morreu no local da batida, no km 452 da rodovia, em Nova Cantu

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Colisão entre moto, carro e caminhonete causa a morte de homem de 34 anos no PR
Autor O motociclista morreu e uma mulher de 61 anos ficou ferida - Foto: Polícia Militar do Paraná

Um motociclista de 34 anos, identificado como Alecir Oliveira, morreu em um grave acidente envolvendo três veículos na PR-239, no município de Nova Cantu, no Centro-Oeste do Paraná. A batida, que também deixou uma mulher de 61 anos ferida, foi registrada na sexta-feira (25), no quilômetro 452 da rodovia.

-LEIA MAIS: Polícia encontra ossada de mulher desaparecida há oito anos no PR após ex-companheiro apontar local

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De acordo com os levantamentos realizados no local, a motocicleta Honda CG 125 Titan conduzida pela vítima fatal e um Fiat Uno trafegavam no mesmo sentido, de Roncador para Nova Cantu, quando ocorreu uma colisão lateral entre os dois. Imediatamente após o impacto com a moto, o automóvel atingiu uma caminhonete Ford F-1000 que estava estacionada no acostamento à esquerda da via. Com a violência da sequência de batidas, o motociclista não resistiu aos graves ferimentos e morreu ainda no local, antes de receber atendimento médico.

A passageira que estava no Fiat Uno, de 61 anos, sofreu ferimentos e foi socorrida por uma equipe de saúde do município, sendo encaminhada em seguida para o Hospital Municipal de Nova Cantu. O condutor do carro, um homem de 52 anos, e o motorista da caminhonete, de 43 anos, não se feriram no acidente. A Polícia Rodoviária submeteu o motorista do automóvel ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para a ingestão de álcool.

Equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) da Polícia Militar e da Polícia Científica estiveram no trecho para realizar a perícia da cena e os demais procedimentos de praxe que vão ajudar a esclarecer as causas exatas do acidente. O corpo de Alecir Oliveira foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade de Campo Mourão.

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Com informações Portal CGN.

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acidente morte motocicleta Nova Cantu PR-239 Segurança no Trânsito
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