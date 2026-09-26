Colisão entre moto, carro e caminhonete causa a morte de homem de 34 anos no PR

Alecir Oliveira não resistiu aos ferimentos e morreu no local da batida, no km 452 da rodovia, em Nova Cantu

Um motociclista de 34 anos, identificado como Alecir Oliveira, morreu em um grave acidente envolvendo três veículos na PR-239, no município de Nova Cantu, no Centro-Oeste do Paraná. A batida, que também deixou uma mulher de 61 anos ferida, foi registrada na sexta-feira (25), no quilômetro 452 da rodovia.

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De acordo com os levantamentos realizados no local, a motocicleta Honda CG 125 Titan conduzida pela vítima fatal e um Fiat Uno trafegavam no mesmo sentido, de Roncador para Nova Cantu, quando ocorreu uma colisão lateral entre os dois. Imediatamente após o impacto com a moto, o automóvel atingiu uma caminhonete Ford F-1000 que estava estacionada no acostamento à esquerda da via. Com a violência da sequência de batidas, o motociclista não resistiu aos graves ferimentos e morreu ainda no local, antes de receber atendimento médico.

A passageira que estava no Fiat Uno, de 61 anos, sofreu ferimentos e foi socorrida por uma equipe de saúde do município, sendo encaminhada em seguida para o Hospital Municipal de Nova Cantu. O condutor do carro, um homem de 52 anos, e o motorista da caminhonete, de 43 anos, não se feriram no acidente. A Polícia Rodoviária submeteu o motorista do automóvel ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para a ingestão de álcool.

Equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) da Polícia Militar e da Polícia Científica estiveram no trecho para realizar a perícia da cena e os demais procedimentos de praxe que vão ajudar a esclarecer as causas exatas do acidente. O corpo de Alecir Oliveira foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade de Campo Mourão.

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Com informações Portal CGN.

