Colisão entre Montana e L200 Triton deixa três feridos na PR-475

Três pessoas ficaram feridas em um acidente na PR-475 região do Perobal, em São Jorge D’Oeste (PR), no inicio da noite de sábado (22). A colisão envolveu um Chevrolet Montana e uma Mitsubishi L200 Triton.

O acidente aconteceu na entrada da localidade Linha Locatelli. A L200 Triton seguia para o distrito de Paranhos, enquanto a Montana trafegava no sentido contrário. Os veículos colidiram lateralmente.

Equipes do Posto do Bombeiro Comunitário e da Secretaria de Saúde prestaram atendimento as vítimas.

O motorista da Montana ficou preso nas ferragens. Ele sofreu ferimentos no braço e na perna, além de escoriações. Segundo informações seu estado de saúde é estável.

Na L200 Triton estavam um homem, uma mulher e uma criança de 5 anos que não teve ferimentos. Os demais ocupantes sofreram escoriações.

Todas as vítimas foram socorridas e encaminhadas ao pronto-atendimento para avaliação e cuidados médicos. A PRE tamvém foi acionada, as causas do acidente estão sendo apuradas.





Foto por RCS FM - São Jorge D Oeste Acidente ocorreu em São Jorge D’Oeste

