Colisão entre Gol e Corolla deixa um morto e quatro feridos na PR-490

Um homem morreu na tarde de quarta-feira (14) em grave acidente de trânsito na rodovia PR-490, em Iporã, no noroeste do Paraná.

Conforme a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a batida envolveu um Toyota Corolla que seguia na rodovia sentido Altônia para Iporã, quando no quilômetro 33 se envolveu em batida com um Volkswagen Gol.

A vítima de 65 anos estava no Gol com placas de Altônia, ele teve ferimentos graves, foi encaminhado ao hospital, mas não resistiu.

Também ficaram feridos, uma criança de três anos que sofreu ferimentos leves, e outras duas vítimas de 53 e 79 anos com lesões graves, todos estavam no Gol.

No Corolla com placas de Iporã o condutor de 40 anos com ferimentos leves. As causas do acidente estão sendo apuradas.

