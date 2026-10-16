Colisão entre dois veículos deixa feridos na PR-092 em Arapoti

Acidente aconteceu na noite desta quinta-feira (15); vítimas, de 32 e 33 anos, foram encaminhadas ao hospital

Um homem e uma mulher ficaram feridos após se envolverem em uma colisão com dois carros, na PR-092, no município de Arapoti, na noite dessa quinta-feira (15).

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Conforme a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o carro Hyundai HB20 e o veículo IGM Silverado, ambos com placas de Arapoti, transitavam pela rodovia no sentido Jaguariaíva, quando, ao atingirem o km 211, no início da 3.ª faixa, se envolveram em um acidente do tipo abalroamento lateral.

O condutor, de 32 anos, e a passageira, de 33 anos, do Hyundai HB20, sofreram ferimentos e foram encaminhados para o Hospital 18 de Dezembro, em Arapoti. Já o motorista do IGM Silverado não ficou ferido. No entanto, com pendências administrativas, o veículo foi removido ao pátio do PRV em Piraí do Sul.

Com informações do portal aRede