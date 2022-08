Colisão entre dois ônibus deixa oito trabalhadores feridos na PR-180

Da Redação

Um acidente na madrugada desta terça-feira (23) na PR-180, em Cascavel deixou oito pessoas feridas. O acidente foi na continuação da Avenida Piquiri, região do Loteamento Barcelona, os ônibus transportavam trabalhadores.

Conforme informações, um coletivo fazia uma conversão na pista, quando um dos envolvidos reduziu a velocidade, o ônibus que vinha atrás não conseguiu frear e houve a colisão traseira. Um poste também foi atingido.

No total 55 pessoas estavam nos veículos e foi necessário encaminhar oito delas para unidades hospitalares com ferimentos leves.

Os ocupantes dos ônibus são trabalhadores de cooperativas. Um trazia colaboradores de Boa Vista da Aparecida e o outro de Cascavel. Um grande aparato do Corpo de Bombeiros foi mobilizado e contou com o apoio do Samu.

