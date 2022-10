Colisão entre carro e ônibus deixa uma pessoa morta na PR-182

Da Redação

O motorista do carro, identificado como Zamir Alves do Nascimento, 54 anos, morreu no local

Um homem morreu e uma mulher ficou ferida, após acidente de trânsito entre um carro e um ônibus na noite de sábado (16), na Rodovia PR-182, em Realeza, no Paraná.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu por volta das 21 horas, próximo a UFFS- Universidade Federal Fronteira Sul.

O motorista do VW/Gol com placas de Santa Izabel do Oeste, identificado como Zamir Alves do Nascimento, 54 anos, morreu no local.

A passageira Leoni Suri, 48 anos, sofreu ferimentos médios, foi socorrida e encaminhada pela equipe do Samu para atendimento médico.

O corpo foi recolhido ao IML de Francisco Beltrão, onde passou por procedimentos de necropsia e depois seria liberado para a família.

No ônibus Mercedes-Benz com placas de Braga (RS), além do motorista estavam 16 passageiros e ninguém ficou ferido.

A Polícia Rodoviária Estadual, registrou a ocorrência. As causas do acidente estão sendo apuradas.

fonte: PRE No ônibus Mercedes-Benz com placas de Braga (RS). ninguém ficou ferido

