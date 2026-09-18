Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
TRÂNSITO

Colisão entre carro e moto deixa duas pessoas feridas na PR-218

Acidente aconteceu no final da manhã desta sexta-feira em Sabáudia; vítimas foram levadas ao hospital em Arapongas

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Colisão entre carro e moto deixa duas pessoas feridas na PR-218
Autor Socorristas foram acionados para atender a ocorrência - Foto: Divulgação/PRE

Duas pessoas ficaram feridas após um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta no final da manhã desta sexta-feira (18), na rodovia PR-218, em Sabáudia. A batida aconteceu por volta das 10h40, no quilômetro 244 da pista.

📰 LEIA MAIS: Ciclista fica ferido após ser atingido por carro na PR-444 em Arapongas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com informações apuradas no local, a motocicleta seguia no sentido de Arapongas para Sabáudia quando colidiu contra a traseira de um carro de passeio. Com o impacto da batida, a traseira do veículo ficou bastante danificada e a moto acabou caindo na pista logo atrás.

Socorristas foram acionados para atender a ocorrência. O condutor da moto e a motorista do automóvel, de 42 anos, sofreram ferimentos e foram levados para o Hospital Honpar, em Arapongas, onde receberam atendimento médico.

Como os dois envolvidos precisaram ser encaminhados ao hospital de forma imediata, não foi possível colher os relatos sobre as circunstâncias exatas da batida no local. O teste do bafômetro também não pôde ser aplicado nos condutores devido ao socorro médico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Entre no nosso canal do WhatsApp destinado a notícias de Arapongas

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente de transito ARAPONGAS feridos NOTÍCIAS PR-218 Sabáudia
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV