Colisão entre carro e carreta deixa dois mortos em Castro

Carro ficou destruído após colisão

Duas pessoas morreram após acidente entre um caminhão e um carro na PR-340, em Castro, nos Campos Gerais. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o acidente aconteceu na noite de sexta-feira (6) e as vítimas, de 74 e 41 anos, estavam no carro, com placas de Curitiba que bateu de frente com uma carreta bitrem com placas de Londrina, que era conduzida por um homem de 60 anos.

Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa e as causas do acidente devem ser apuradas pela PRF.



