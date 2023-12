Colisão entre carro e caminhão interdita a BR-277; uma pessoa morreu

Uma pessoa morreu e pelo menos quatro ficaram feridas após acidente entre um carro e um caminhão na noite de sábado (23), na BR-277, em Morretes, no Paraná. O caminhão, que estava carregado com óleo vegetal, tombou e interditou nos dois sentidos a BR-277 no quilômetro 36, em Morretes (PR), na região da Serra do Mar. O veículo de carga trafegava no sentido litoral, quando o motorista perdeu o controle da direção e tombou sobre a via. O veículo atingiu um automóvel que seguia no sentido oposto.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Homem é preso após discutir e agredir a própria mãe em Faxinal

Houve o derramamento de óleo de soja ao longo de aproximadamente 300 metros de asfalto, nos dois sentidos da pista, e a rodovia foi totalmente interditada. O motorista do caminhão morreu no local do acidente. Quatro ocupantes do automóvel foram socorridos e encaminhados ao Hospital Regional de Paranaguá.

continua após publicidade

Equipes da PRF foram imediatamente deslocadas para atender a ocorrência. Por volta das 22h15, a PRF realizou o fechamento preventivo da BR-277, no quilômetro 59, em São José dos Pinhais (PR), para evitar novos acidentes na Serra e que mais usuários ficassem parados na rodovia.

Foi acionada a empresa técnica especializada Ambipar, responsável pela avalização dos riscos ambientais e limpeza, que chegou ao local por volta de 00h40. A equipe técnica informou que a limpeza deve ser feita inicialmente com material desengordurante e, depois, com a adição de cimento sobre a pista. Os recursos necessários para efetuar limpeza estão a caminho, saindo das cidades de Curitiba (PR) e de Nova Odessa (SP).

Ainda não existe uma previsão de liberação da rodovia. A limpeza dever ser feita com cautela, em decorrência do risco de contaminação ambiental, e para que a liberação da rodovia aconteça com condições de segurança viária, para que não ocorram novos acidentes no local.

continua após publicidade

Por volta das 2 horas da madrugada, no quilômetro 36, foi disponibilizado um retorno por meio da remoção de algumas barreiras de concreto que dividem a rodovia, para que fosse permitido o retorno dos veículos que estavam parados na fila.

Por volta das 7 horas, a PRF iniciou a distribuição de água fornecida pela Sanepar para os usuários que ainda estavam parados no congestionamento.

Equipes da PRF permanecem nos locais de retorno, orientando os usuários sobre as duas rotas alternativas possíveis, conforme o tipo de veículo: BR-376 e Estrada da Graciosa.

continua após publicidade

Os veículos envolvidos no acidente já foram removidos. Equipes PRF permanecem no local aguardando a limpeza da rodovia para posterior liberação, em condições de segurança.

A orientação da PRF é para que os motoristas evitem o local, enquanto não houver a liberação da pista, que será imediatamente informada no canal da PRF disponível no aplicativo WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaAv1GlAe5VxhNuWYn1l

Siga o TNOnline no Google News