Colisão entre carro e caminhão faz vítima fatal na PR-423

Um acidente grave resultou na morte de um homem, na noite desta terça-feira (8), na PR-423, em Araucária, Paraná. A vítima conduzia um automóvel e bateu de frente contra caminhão.

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, os veículos trafegavam em sentidos opostos da rodovia.

Após a batida, o condutor do carro morreu no local, e o corpo ficou preso às ferragens. Ainda conforme os bombeiros, o motorista do caminhão, que foi parar em um barranco, não ficou ferido.



O trânsito na rodovia ficou em meia pista por cerca de quatro horas. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) informou que deve investigar as causas do acidente.

Com informações do g1.