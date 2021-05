Colisão entre carro e caminhão faz vítima fatal na PR-090

Continua após publicidade

Durante a noite desta quinta-feira (20), um grave acidente envolvendo uma GM Meriva e um caminhão foi registrado na PR-090, próximo ao município de Sertanópolis. Os veículos colidiram frontalmente.

De acordo com as informações do Londrina News, um casal de Alvorada do Sul estava na Meriva. O motorista do automóvel, identificado como Agenor Pinheiro Ribeiro, morreu no local da batida. A esposa de Agenor, que era passageira, ficou gravemente ferida e foi rapidamente levada para um hospital em Londrina.

O condutor do caminhão não sofreu ferimentos.

Ainda conforme a página de notícias, Agenor era pastor na Igreja Assembleia de Deus em Alvorada do Sul. O corpo da vítima fatal foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Londrina.