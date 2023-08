Colisão entre caminhões deixa uma pessoa morta e outra ferida no PR

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Corpo de Bombeiro e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram mobilizadas para atender a um grave acidente em uma rodovia na manhã deste sábado, 12 de agosto.

De acordo com as informações das autoridades, dois caminhões colidiram violentamente por volta das 8h20 em um trecho da PRC-280, em Pato Branco, no oeste do Paraná. Devido à batida, um dos motoristas morreu no local, enquanto o outro foi encaminhado em estado grave para um hospital da região.

Testemunhas disseram que um dos veículos envolvido no acidente transportava grãos de milho e o outro estava com chapas de compensado de madeira.

O fluxo de veículos no local precisou ser interrompido, pois os caminhões ficaram no meio da pista. É importante destacar que as cargas também se espalharam pelo local.

