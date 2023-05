Colisão entre caminhão e ônibus deixa um morto e quatro feridos

Ônibus colidiu lateralmente com a carreta de um caminhão DAF XF 105, com placas de Manoel Ribas.

O acidente entre um ônibus e um caminhão, na noite desta sexta-feira (26-05), na PR-340, entre Castro e Tibagi, resultou na morte de um jovem norte-americano, de 20 anos. Ele seria um missionário e estava no ônibus da empresa Princesa dos Campos, que seguia para o município de Tibagi.

Outros dois passageiros do ônibus ficaram gravemente feridos; os condutores do caminhão e do ônibus, que fazia a linha Curitiba - Telêmaco Borba, não se feriram.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), que atendeu à ocorrência, o ônibus Busscar/Volvo, com placas de Ponta Grossa, seguia no sentido Castro a Tibagi, e ao atingir a altura do quilômetro 253 + 500 metros, em uma curva, veio a abalroar-se lateralmente com a carreta de um caminhão DAF XF 105, com placas de Manoel Ribas – a carreta semi-reboque Randon era uma ‘julieta’. No caminhão estava apenas o motorista, e no ônibus, haviam 41 passageiros e o motorista.

A PRE confirmou que a vítima fatal, de iniciais I.O., tinha 20 anos, e foi conduzido ao IML de Ponta Grossa.

Tiveram ferimentos graves um adolescente de 16 anos, que foi conduzido ao hospital de Tibagi, e um jovem de 22 anos, que foi conduzido ao Hospital Universitário (HU-UEPG) em Ponta Grossa.

Também foram conduzidos para casa hospitalar de Telêmaco Borba um homem de 38 anos e uma mulher de 56 anos, com ferimentos considerados leves. O condutor do ônibus, de 38 anos, e o condutor do caminhão, de 37, não tiveram ferimentos.

