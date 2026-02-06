Coletores sobem em caminhão para escapar de ataque de pit bull no PR; vídeo

A Polícia Civil do Paraná identificou e responsabilizou o tutor de um cão da raça pit bull que atacou dois coletores de lixo em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais. O caso ocorreu durante a madrugada do dia 26 de janeiro na cidade paranaense, enquanto os funcionários da empresa PGA Ambiental realizavam a coleta regular de resíduos. Imagens de segurança registraram o momento em que o animal, que estava solto e sem equipamentos de proteção, saiu de uma residência e avançou contra os trabalhadores, que precisaram subir no estribo do caminhão para escapar da investida. Assista ao vídeo no fim da matéria.

Apesar do susto, nenhum dos coletores sofreu ferimentos. De acordo com a investigação policial, o proprietário do cão falhou em adotar cuidados básicos de contenção, colocando a integridade física de terceiros em risco. Em razão da negligência, o homem deverá responder por omissão de cautela na guarda de animal, contravenção que prevê pena de até dois meses de prisão simples ou aplicação de multa.

A autoridade policial reforça que a responsabilidade legal por danos ou lesões causadas por animais recai integralmente sobre seus tutores, podendo gerar processos tanto na esfera cível quanto na criminal. Situações de risco semelhante podem ser reportadas anonimamente à Polícia Civil por meio do Disque-Denúncia 181 ou diretamente pelo telefone 197.

Veja o vídeo

Câmera de segurança/Reprodução

As informações são do G1.

