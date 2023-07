Coletor de recicláveis é morto a tiros na porta da própria casa no PR

Um coletor de materiais recicláveis, de 48 anos de idade, foi assassinado a tiros na porta da própria casa na madrugada deste sábado (22), em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. A vítima foi identificada como Jesuir Guilhermino dos Santos.

De acordo com informações apuradas no local, Jesuir estava se preparando para dormir quando foi chamado pelo nome no portão de casa. Testemunhas do crime relataram que o suspeito fugiu a pé após os disparos. A arma de fogo teria caído na frente da residência do trabalhador.

O coletor de recicláveis morreu antes da chegada dos socorristas. Vizinhos contaram ainda que ele recolhia os materiais e os vendia no quintal do imóvel, o que acabou gerando atrito com alguns moradores da região. A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deve investigar o caso.

*Com informações RicMais.

