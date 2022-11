Coletor de lixo tem pernas prensadas após caminhão ser atingido no PR

Da Redação

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital do Trabalhador em estado grave e com fraturas

Um coletor de lixo ficou gravemente ferido após um carro bater na traseira do caminhão em que estava trabalhando na noite desta terça-feira (15). Conforme o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), da Polícia Militar (PM), o homem foi atingido nas pernas.

O acidente aconteceu no bairro Fanny, em Curitiba, capital do Paraná, por volta das 19h30. De acordo com a Polícia Civil (PC), o motorista do carro fugiu sem prestar socorro. Testemunhas afirmam, ainda, que o veículo estava em alta velocidade no momento da batida e que, dentro do automóvel, puderam ver um isopor com bebidas.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital do Trabalhador em estado grave e com fraturas. Conforme a instituição, agora, o estado de saúde do homem, que não foi identificado, é estável. O caso é investigado pela PC.





Empresa lamenta

A empresa responsável pelo caminhão de coleta de lixo, a Estre Ambiental, por meio de uma nota lamentou o acidente e afirmou prestar total apoio e suporte necessários para a vítima. Reiterou também que está à disposição das autoridades para ajuda na investigação da ocorrência.

