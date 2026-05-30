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MORREU EM SERVIÇO

Coletor de lixo morre prensado em muro por caminhão no Paraná

O acidente ocorreu enquanto o trabalhador auxiliava o motorista em uma manobra de marcha à ré

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.05.2026, 15:53:00 Editado em 30.05.2026, 15:52:54
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Coletor de lixo morre prensado em muro por caminhão no Paraná
Autor Equipes de socorro foram acionadas e chegaram a realizar tentativas de reanimação, mas o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local - Foto: Reprodução/Rogério Bustos/Rede Massa

Um coletor de lixo de 28 anos morreu na manhã deste sábado (30) após ser prensado por um caminhão de coleta contra um muro no Cajuru, em Curitiba (PR). O acidente ocorreu na Rua Sebastião Moletta quando o trabalhador auxiliava o motorista em uma manobra de marcha à ré. A suspeita é de que o veículo tenha apresentado uma falha mecânica durante a operação.

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Segundo relato do motorista à Polícia Militar (PM), o caminhão teria se movimentado de forma inesperada durante a troca de marchas, possivelmente após uma falha no sistema de freio ou no câmbio. O condutor realizou o teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool.

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Equipes de socorro foram acionadas e chegaram a realizar tentativas de reanimação, mas o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A identidade do coletor não foi divulgada.

A Prefeitura de Curitiba lamentou a morte do trabalhador e informou que acompanha o caso. O acidente será investigado.

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