Coletor de lixo é morto a tiros enquanto trabalhava no PR

Um jovem de 19 anos foi morto a tiros enquanto trabalhava no bairro Vila Bela, em Guarapuava, na região central do estado. O caso aconteceu no início da tarde desta segunda-feira (6), segundo a Polícia Civil.

Segundo apuração prévia da polícia, o jovem foi atingido por disparos enquanto estava com outros dois homens em um trabalho de coleta. Os dois colegas de trabalho não se feriram.

Ainda segundo a PC-PR, a vítima era monitorada por tornozeleira eletrônica. A motivação do crime está sendo investigada.

O jovem prestava serviços, como funcionário terceirizado, para a Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava (SURG). De acordo com a própria companhia, ele estava trabalhando como coletor há dois meses por meio de um programa de reinserção social.

