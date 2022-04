Da Redação

Coletor de lixo é atropelado enquanto trabalhava no PR

Um coletor de lixo foi atropelado por um automóvel, na noite deste sábado (2), em Ponta Grossa, no Paraná. O acidente aconteceu na avenida Monteiro Lobato, no Jardim Carvalho, por volta das 19h45. A vítima foi um rapaz de 20 anos, que foi atendido pelo Siate do Corpo de Bombeiros e levado para a UPA Santana. Ele passa bem.

De acordo com informações obtidas no local do acidente, o funcionário da empresa que faz a coleta de lixo estava no caminhão, e ao descer do veículo em movimento para pegar um saco de lixo que estava no muro de uma residência, não percebeu a presença do carro e foi atingido. O acidente ocorreu quando o caminhão virava para acessar a rua Francisco Martins de Araújo.

Ao ser atingido por veículo Hyundai HB20 branco, o jovem sofreu uma contusão na perna esquerda e foi levado para o hospital. Já o condutor do veículo nada sofreu. O carro, porém, ficou avariado, com danos no para-choque e no capô.

Uma equipe da Polícia Militar, do Pelotão de Trânsito, compareceu no local e elaborou o boletim de ocorrência.

Com informações do portal aRede.