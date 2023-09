Coletor de lixo deixa falsa bomba em rua e mobiliza PM no PR

Siga o TNOnline no Google News

O objeto deixado por um coletor de lixo nesta quarta-feira (13) em uma rua de Londrina, no Norte do Paraná, não é uma bomba. A informação foi divulgada pelo Esquadrão Antibombas da Polícia Militar (PM-PR). Segundo a PM, o artefato encontrado no local tem um “circuito eletrônico acoplado, mas não há massa explosiva nem iniciador para detonação”.

O objeto foi localizado por volta das 8h desta quarta-feira por moradores da Rua Martin Luther King, no Lago Parque, região sul de Londrina. Imagens de segurança gravaram o momento em que um coletor de lixo deixa o artefato no local. Veja o vídeo aqui.

O vídeo divulgado pela PM é de uma câmera de segurança e mostra o caminhão da coleta parando em um ponto para recolher o lixo. Na sequência, o trabalhador coloca o objeto no meio da rua e vai embora.

Segundo a polícia, três coletores foram encaminhados à delegacia, ouvidos e liberados. A PM não divulgou mais informações sobre o assunto.

O objeto foi encontrado em frente a uma casa que concentra diversas clínicas. Como é possível conferir no vídeo, o caminhão passa para recolher os materiais às 00h40 e, enquanto a equipe coleta o lixo, o gari deixa o objeto na rua.

A ação mobilizou a Polícia Militar, que isolou o local e o serviço de inteligência foi acionado para a retirada do suposto explosivo.

