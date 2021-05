Colégios estaduais são fechados no PR após casos de Covid

Continua após publicidade

O Paraná tem, atualmente, 638 colégios estaduais que voltaram com as aulas presenciais e, deste número, 9 precisaram fechar por haver casos conformados de Covid-19. De acordo com a Secretaria de Estado da Educação (Seed), cerca de 135 turmas tiveram as aulas suspensas.

No dia 10 deste mês, o estado retornou o ensino presencial por meio do modelo híbrido. E, gradualmente, as escolas estavam reabrindo. Ao todo, o estado tem mais de 2,1 mil instituições.

Ainda segundo a Seed, o ensino presencial foi interrompido por um tempo determinado nos nove colégios. Além disto, essa determinação faz parte de orientações sanitárias para manter as instituições de ensino como ambientes seguros.

Conforme a pasta, até o momento, 102 alunos, 112 professores e 76 funcionários de colégios positivaram para a doença.

Segundo a secretaria, a suspensão das aulas acontece por 10 dias, após a confirmação dos casos. Após este período, as atividades são retomadas.



A maior parte das escolas estado continua com o ensino remoto. Além disso, o retorno presencial, no modelo híbrido, é facultativo. Os responsáveis pelos alunos podem enviá-los para os colégios ou mantê-los estudando em casa.



Com informações; G1.