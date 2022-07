Colégios estaduais retomam as aulas após duas semanas de recesso

Da Redação

Nesta segunda-feira (25), cerca de 2.109 colégios da rede estadual de ensino do Paraná retomaram as aulas após duas semanas de recesso.

De acordo com a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed), o recesso começou no dia 8 de julho e, conforme previsto no calendário de 2022, os professores tiveram 10 dias de recesso e retornaram às atividades no final da semana passada para concretizar o planejamento do segundo semestre, que se inicia neste dia 25.

Segundo o Seed, o ano letivo se encerra no dia 20 de dezembro. Na rede estadual, o calendário é dividido em três trimestres; o primeiro aconteceu de 07 de fevereiro a 26 de maio, o segundo começou no dia 30 de maio e se encerra no dia 16 de setembro, e o último trimestre vai de 20 de setembro até 19 de dezembro.

Durante o período de recesso, apenas as secretarias dos colégios ficaram abertas para atendimento da comunidade escolar

São esperados 1.005.074 estudantes para o retorno das atividades após duas semanas de recesso, segundo a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed).

