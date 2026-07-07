Colégios estaduais do Paraná iniciam férias na próxima segunda (13)

O retorno às aulas está previsto para 27 de julho, conforme o calendário letivo de 2026

Mais de 1,1 milhão de estudantes da rede estadual de ensino do Paraná entram em recesso escolar a partir da próxima segunda-feira (13). O retorno às aulas está previsto para 27 de julho, conforme o calendário letivo de 2026 da Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR), dividido em dois semestres.

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No primeiro semestre letivo, entre fevereiro e julho, foram cumpridos 101 dias de aula. Já o segundo semestre, que terá início após o recesso, contará com mais 100 dias letivos, totalizando 201 dias de atividades escolares ao longo do ano.



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O calendário da rede estadual atende à legislação educacional vigente, que estabelece a obrigatoriedade do cumprimento do mínimo de dias letivos para a educação básica.



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O período de recesso é destinado à pausa das atividades pedagógicas para estudantes e professores antes do início da segunda etapa. Durante o segundo semestre, as escolas darão continuidade ao conteúdo programático previsto para 2026.

A rede estadual está presente nos 399 municípios paranaenses e conta com 2.088 colégios. Entre os matriculados, cerca de 120 mil estudantes frequentam cursos da educação profissional, 80 mil fazem parte do Programa Paraná Integral (PPI) e aproximadamente 200 mil estão matriculados nos colégios cívico-militares.