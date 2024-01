Colégios de Apucarana terão curso técnico de manutenção automotiva

Uma parceria entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR), e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai Paraná), viabilizará cursos técnicos gratuitos aos estudantes do ensino médio da rede estadual de ensino. A parceria, formalizada em dezembro de 2023, vai oferecer 13 novas qualificações, permitindo aos estudantes uma certificação profissional junto com a conclusão do ensino médio regular.

Serão ofertados cursos técnicos em produção de alimentos, automação industrial, biotecnologia, edificações, eletromecânica, eletrotécnica, manutenção automotiva, manutenção de máquinas industriais, mecânica, mecatrônica, logística, química e vestuário. As aulas teóricas acontecerão normalmente nas escolas da rede estadual, já as aulas práticas serão ministradas nos laboratórios do Senai. Para isso, a Secretaria da Educação com a organização de transporte gratuito para os estudantes.

Com quase 2,5 mil vagas disponíveis, as matrículas para os cursos já começaram e se estendem até 31 de janeiro nas escolas estaduais que contam a parceria. Em Apucarana, no norte do Paraná, dois colégios contarão com 70 vagas para o curso de manutenção automotiva. São eles: Colégio Estadual Carlos Massareto (35 vagas); e Colégio Estadual Nilo Cairo (35 vagas). Arapongas também conta com 70 vagas disponíveis, mas para o curso técnico de edificações. O Colégio Estadual Emílio de Menezes possui 35 vagas, e o Colégio Antônio Garcez Novaes ficou com as outras 35.

Também há vagas disponíveis em Curitiba, Toledo, Guarapuava, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Umuarama, Ampére, Campo Mourão, Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Paranavaí, Pato Branco, São José dos Pinhais, Campo Largo, São Mateus do Sul, Paranaguá, Irati, Pinhais, Telêmaco Borba, Marechal Cândido Rondon e Rio Negro. O contrato prevê a formatura de 66 turmas até 2026.

Os alunos interessados devem consultar a escola onde cursam o ensino médio e verificar se a unidade é abrangida pela parceria. Os cursos técnicos terão duração de três anos (período correspondente ao tempo do ensino médio) e serão ministrados no mesmo turno das aulas regulares, integrando a formação geral básica, dentro da carga horária da rede estadual.

“Essa parceria representa uma extensão e ampliação significativas das ofertas pelo Governo do Estado de ensino profissionalizante. Ela vai complementar os 44 cursos já oferecidos pela rede estadual, que atualmente conta com mais de 77 mil alunos matriculados”, afirma o secretário da Educação, Roni Miranda. Ele explica que os professores da rede assumem o encargo de ministrar as aulas de formação geral básica e a parte teórica dos cursos técnicos.

O Senai Paraná contribuirá com a infraestrutura de laboratórios especializados, incluindo recursos de informática e materiais específicos, para enriquecer a experiência prática dos estudantes durante os cursos técnicos integrados ao ensino médio. “Além disso, a entidade também fornecerá alimentação aos estudantes durante os cursos", destaca o secretário. Ao todo, somando as cargas horárias de ensino médio e curso técnico, serão 3 mil horas/aula de formação.

Clique aqui e confira a tabela com as cidades onde os cursos serão ofertados.

