Colégios agrícolas estaduais recebem drones para aulas de agricultura de precisão

Os quase 5 mil alunos de 11 instituições poderão ter aulas práticas com tecnologia usada em propriedades rurais de alta produtividade

Estudantes de 11 colégios agrícolas da rede estadual do Paraná passaram a contar com drones para aulas práticas de agricultura de precisão. Os cerca de 4,8 mil alunos terão acesso à tecnologia utilizada em propriedades rurais de alta produtividade, possível com investimento de aproximadamente R$ 1,6 milhão, por meio do programa Paraná Competitivo.

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Em setembro, a Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR) implantou o projeto “Carbono Zero e Rastro Zero: drones para agricultura sustentável e de alta produtividade em colégios agrícolas do Paraná”, que garantiu a aquisição de 11 drones de pulverização para utilização nas fazendas-escola das instituições de ensino.

Com as novas ferramentas, os alunos ampliam a formação em agricultura digital, agricultura de precisão, georreferenciamento, planejamento de voo, automação agrícola e manejo racional de insumos.

APLICAÇÃO - A iniciativa aproxima a formação técnica da realidade encontrada no campo, preparando profissionais para um mercado cada vez mais tecnológico e voltado à inovação. Os drones permitem que os estudantes acompanhem, desde o planejamento das missões até a aplicação localizada de defensivos agrícolas e fertilizantes, utilizando tecnologias já empregadas no agronegócio.

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Equipados com sistemas de navegação por satélite, controle automático de voo e sensores inteligentes, os equipamentos proporcionam maior precisão, contribuem para reduzir o desperdício de insumos e aumentam a segurança dos operadores.

De acordo com o coordenador de Colégios Agrícolas da Seed-PR, Renato Gondin, o projeto representa avanço na modernização da educação profissional do Paraná.

“Com a incorporação dos drones às atividades das fazendas-escola, nossos estudantes têm acesso a tecnologias que já fazem parte da rotina das propriedades rurais mais produtivas do país. Isso torna o aprendizado mais prático, aproxima a formação da realidade do mercado de trabalho e amplia a qualificação dos futuros técnicos em Agropecuária, preparando-os para atender às demandas do agronegócio moderno", afirma.

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DESTINAÇÃO - A distribuição dos 11 drones foi definida pela Seed-PR, com base em critérios técnicos e pedagógicos, como a existência de fazenda-escola em funcionamento, o número de estudantes beneficiados, a distribuição regional das instituições e a capacidade de utilização contínua dos equipamentos nas atividades de ensino.

Os equipamentos estão disponíveis para atividades práticas em diferentes culturas agrícolas, como soja, milho, trigo, feijão e pastagens, de acordo com o calendário produtivo de cada instituição. Os profissionais responsáveis pela operação já receberam capacitação sobre procedimentos técnicos, normas de segurança e boas práticas para utilização dos equipamentos.

No Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola (CEEPA) Manoel Ribas, em Apucarana, o diretor da unidade didático-pedagógico (UDP), Júlio César Pedroso, destaca que a chegada dos drones amplia as possibilidades de aprendizagem prática na escola.

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“Essa tecnologia coloca nossos estudantes em contato com ferramentas que já fazem parte da agricultura moderna. O aprendizado deixa de ser apenas teórico e passa a contemplar todas as etapas da agricultura de precisão, fortalecendo a formação técnica e profissional. Assim, eles se preparam para um mercado de trabalho cada vez mais inovador e digitalizado”, diz.

PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - Por meio do programa Paraná Competitivo, a Audi do Brasil viabilizou a aquisição de dez drones, enquanto a LongPing High-Tech Biotecnologia Ltda. financiou um dispositivo.

O programa é uma política pública estadual que prevê o reinvestimento de parte dos incentivos tributários concedidos pelo Estado a empresas privadas, por meio do Tratamento Tributário Diferenciado (TTD), em projetos de interesse público.

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A proposta foi aprovada pelo Comitê de Reinvestimento de Recursos do Programa Paraná Competitivo (CRPC) e formalizada por meio de Termos de Reinvestimento, com definição de responsabilidades, fiscalização e prestação de contas.

SUSTENTABILIDADE - O nome do projeto “Carbono Zero e Rastro Zero” faz referência ao uso de práticas agrícolas mais eficientes, que contribuem para a redução do consumo de insumos, dos impactos ambientais e das emissões de carbono nas operações agrícolas.

Com os drones já entregues e os profissionais capacitados, os colégios agrícolas ampliam sua estrutura de ensino prático e fortalecem a formação de estudantes para um setor que exige cada vez mais conhecimento tecnológico, produtividade e sustentabilidade.

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Os drones foram destinados às seguintes instituições:

CEEP Newton Freire Maia, em Pinhais;

CEEP de Agroinovação Prof. Moacir Barbosa Lopes da Silva, em Cascavel;

CEEP do Sudoeste do Paraná, em Francisco Beltrão;

CEEPA da Lapa;

CEEPA de Campo Mourão;

CEEPA Mohamad Ali Hamzé, em Cambará;

CEEPA de Cruz Machado;

CEEPA de São Mateus do Sul;

CEEPA de Paranavaí;

CEEPA Manoel Ribas, em Apucarana;

Centro Estadual Florestal de Educação Profissional Presidente Costa e Silva, em Irati.



