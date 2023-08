Colégio é invadido em Maringá; instituição ficou sem energia e água

Alunos do Colégio Estadual Santa Maria Goretti, em Maringá, noroeste do Paraná, foram dispensados no segundo horário nesta segunda-feira (21). Isso porque a instituição ficou sem energia e sem água após o furto de fiação e das torneiras dos bebedouros, registrado no fim de semana no colégio.

Os ladrões invadiram a instituição, levaram os itens, furtaram fiação de cobre dos aparelhos de ar-condicionado e deixaram bagunça pela cozinha, além de consumir alimentos no local.

A direção do colégio identificou a situação na manhã desta segunda-feira (21), dispensou os alunos e registrou boletim de ocorrência.

De acordo com o Núcleo Regional de Educação, as aulas serão retomadas normalmente à tarde e os itens furtados serão substituídos.



