Colegas raspam a cabeça para homenagear amigo com câncer

Alunos do Colégio Adventista de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba (RMC), deram uma aula de solidariedade e empatia. Os estudantes do 3º ano do ensino médio decidiram apoiar Nicolas dos Santos Berlande, de 17 anos, que foi diagnosticado há dois meses com câncer. O adolescente raspou o cabelo no último sábado (28), e na segunda-feira (30), os amigos decidiram fazer o mesmo.

Ao entrar na sala de aula, Nicolas foi recebido com gritos e aplausos, em uma demonstração de amor e carinho. Eles anunciaram que todos iriam raspar o cabelo, assim como ele.

O vídeo gravado por uma das colegas de classe, viralizou nas redes sociais e possui mais de 1.4 milhões de visualizações até o momento. Veja:

