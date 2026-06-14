Colegas notam falta no trabalho e acham homem morto em carro submerso no PR

Um homem de 61 anos foi encontrado morto neste sábado (13) dentro de um carro submerso em um rio na cidade de Prudentópolis, na região central do Paraná. O veículo foi localizado pelos próprios colegas de trabalho da vítima, que estranharam sua ausência no expediente pela manhã e decidiram refazer seus passos, encontrando o automóvel caído sob uma ponte, apenas com as rodas visíveis.

- LEIA MAIS: Vídeo mostra cenário de destruição deixado por carreta bitrem em Arapongas



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Polícia Militar informou que a vítima estava desaparecida desde a sexta-feira (12). De acordo com o relato de um amigo às autoridades, o homem havia saído de casa com a intenção de buscar o carro em uma oficina mecânica e não deu mais notícias. Diante do cenário encontrado no rio, os colegas de trabalho acionaram imediatamente o Corpo de Bombeiros para realizar o resgate.

A principal linha de investigação da polícia aponta para um acidente de trânsito. A corporação trabalha com a hipótese de que o motorista, que possuía a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em situação regular, tenha perdido o controle da direção no momento em que acessava a cabeceira da ponte. Após a conclusão dos trabalhos periciais no local, o automóvel foi removido da água com a ajuda de um caminhão guincho e devolvido à esposa da vítima. O corpo do homem foi retirado e encaminhado à Polícia Científica para a realização dos exames de praxe.



