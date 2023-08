Colegas de trabalho apaixonados pela mesma mulher brigam em ônibus

Passageiros de um ônibus presenciaram uma briga entre dois jovens dentro do coletivo. Os envolvidos na confusão são colegas de trabalho e, conforme testemunhas, eles "saíram no soco" por serem apaixonados pela mesma mulher. O fato foi registrado em Curitiba, no Paraná.

Uma usuária do transporte coletivo conversou com a equipe de reportagem da Ric Mais e deu detalhes sobre o caso. “Entraram e começaram a brigar dentro do ônibus, daí a polícia viu e tirou eles do ônibus […] Começaram a falar, ‘eu pego ela’ e o outro respondia ‘eu também pego’. Daí eu perguntei se eles namoravam a menina e nenhum era namorado”, relatou.

Através de um registro feito pelos passageiros, é possível perceber que os jovens trocaram golpes no corredor do veículo e chegaram a ir para o tubo de embarcação. Assista abaixo:

Uma equipe da Guarda Municipal (GM) atendeu a ocorrência. Mesmo diante das autoridades, os "brigões" continuaram a trocar ofensas.

Com informações da Ric Mais.

