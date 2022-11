Colega mata mulher por ciúmes com filho da vítima em casa no PR

Da Redação

Mulher foi morta por cinco tiros; filho de 8 anos estava no local

Uma mulher de 27 anos foi assassinada por um homem, na noite de sexta-feira (4), em Marialva, no noroeste do Paraná, com cinco tiros. O motivo seria o ciúmes que o rapaz tinha da vítima, apesar de não terem um relacionamento amoroso. O filho da vítima de 8 anos estava no local do crime.

De acordo com uma amiga da vítima, Rebeca conheceu o suspeito pelo crime quando se mudou de Londrina para Marialva há cerca de três meses. O homem começou a ajudá-la com doações de eletrodomésticos, mas começou a tentar controlar a vítima.

A situação piorou quando Rebeca conheceu outro rapaz. Áudios mostram o suspeito discutindo com a vítima por esse motivo por aplicativo de mensagens.

Rebeca foi assassinada enquanto conhecia o jovem. Ele também estava na casa, mas conseguiu escapar. Identificado como Lagoa, o suspeito fugiu em um carro e é procurado pela polícia.

Com informações da ricmais

