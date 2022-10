Cobrança de dívidas termina com um morto e um ferido, em Maringá

Da Redação

imagem ilustrativa - um homem foi morto a tiros e outro ficou ferido em ocorrência registrada no Alvorada, em Maringá

Um jovem foi executado e outro foi ferido a tiros na noite deste sábado (15), em Maringá. Os dois teriam ido ao Jardim Alvorada cobrar uma dívida. O rapaz que morreu no local tem passagens anteriores pela Polícia. Em uma delas, foi acusado de um homicídio, ocorrido no início do ano. Ele teria matado um rapaz de 18 anos, que tentava separar a briga entre duas adolescentes, na Zona 7.

Segundo a Polícia Militar, Diego Fernando Gomes dos Santos, de 29 anos, e seu amigo, Matheus Ferreira dos Reis, de 26, teriam ido ao bairro cobrar de um homem chamado Rogério, vulgo Robola, uma dívida decorrente da negociação de um notebook.

Os dois jovens chegaram ao endereço de Rogério, de carro. No entanto, ele e outros dois homens teriam saído da casa já atirando contra o carro em que estavam Diego e Matheus. Matheus, que dirigia o carro, foi atingido na perna e conseguiu correr. Diego, por sua vez, teria sido atingido mais de uma vez, tentou fugir a pé, mas foi alcançado e executado a poucos metros do local onde estacionaram.

O caso vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Familiares de Rogério teriam informado à polícia que Diego e Matheus estariam ameaçando ele por dívidas do tráfico de drogas.

