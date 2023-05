Cobra urutu em quintal de casa assusta mãe e filhos no Paraná

Da Redação

Uma equipe do Corpo de Bombeiro foi chamada

O aparecimento de uma cobra urutu, no Jardim Primavera, em Ponta Grossa, causou alvoroço e medo entre os moradores da comunidade. O réptil foi capturado por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levado para um setor específico da UEPG.

A cobra saiu de um buraco e apareceu no quintal de uma residência localizada à Rua Oscar Buturi. Na casa se encontravam a mãe e dois filhos. Um dos adolescentes estranhou o fato de o cachorro latir incessantemente embaixo de um pé de laranjeira e saiu à janela para certificar-se o que estava acontecendo. Ela visualizou a serpente e chamou a mãe. As informações são do site aRede.

Quando os bombeiros chegaram ao local da solicitação, encontraram a cobra fora do perímetro do terreno do imóvel e com equipamentos especiais a capturaram, tranquilizando a família e os moradores.

Uturu é cobra temida por possuir um veneno muito forte. Apesar de ser um animal que não ataca os seres humanos com tanta frequência e sem motivo aparente, a urutu é uma cobra da qual se deve manter distância, já que possui um forte instinto de defesa e isso pode culminar em ataques.

Os efeitos após a picada da urutu são principalmente hemorrágicos, locais ou sistêmicos. Quando são sistêmicos, podem produzir toxicidade no rim, levando à falência renal, e hemorragia no cérebro ou nos pulmões.

