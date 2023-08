Cobra peçonhenta de mais de 2 metros é capturada em empresa do PR

Uma cobra com mais de dois metros de comprimento foi capturada em uma empresa da cidade de Nova Londrina, no Noroeste do Paraná, na manhã da última segunda-feira (14). De acordo com os brigadistas da Defesa Civil, o animal seria peçonhento.

continua após publicidade

Conforme informações, a cobra enorme estava em um buraco próximo à Companhia de Melhoramentos Norte do Paraná, às margens da rodovia BR-376. A Defesa Civil foi acionada pelos trabalhadores.

- LEIA MAIS: Cobra é encontrada em caixa de gordura de casa durante limpeza

continua após publicidade

Segundo os brigadistas, eles observaram as características da serpente: a fosseta loreal, que é um orifício entre o olho e a narina do animal, e a cabeça em formato triangular. Com base nessas características, os profissionais perceberam que, provavelmente, trata-se de uma cobra peçonhenta.

Eles não conseguiram especificar, no entanto, qual seria a espécie do animal. O réptil foi capturado e solto em um local de mata distante da área urbana.

Siga o TNOnline no Google News