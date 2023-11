Cobra jararaca dá 'mergulho' em piscina da região e assusta moradores

Moradores da cidade de Nova Esperança, localizada há cerca de 43 quilômetros de Maringá, no noroeste do Paraná, levaram um susto enorme na manhã desta segunda-feira (27). Acontece que eles se depararam com uma cobra da espécie jararaca dentro de uma piscina na residência onde vivem no bairro Vila Pompeia.

De acordo com a Defesa Civil, após se depararem com a jararaca na piscina, a família acionou a corporação por volta das 10 horas. A equipe foi até a casa e capturou o animal, que possui aproximadamente 50 centímetros de comprimento. Após o resgate, a cobra foi solta em uma área de mata.

Apesar do grande susto, ninguém ficou ferido durante a ocorrência. As informações são do Portal da Cidade de Paranavaí.

Cobra jararaca

A jararaca (Bothrops jararaca) é uma das serpentes mais comuns do sudeste do Brasil, mas há várias espécies de jararacas (gênero Bothrops) espalhadas por todo o país. As fêmeas da espécie são maiores que os machos: elas alcançam cerca de 1,5 metro de comprimento, ao passo que eles podem chegar a até 1 metro em média.

Uma característica típica dessa serpente é o seu policromatismo: isso significa que seu padrão de cores varia de cobra para cobra, com tons marrons escuros ou claros, verdes, acinzentados ou amarelos. Além disso, ela possui desenhos em forma de ferradura na lateral do corpo com diferentes cores, geralmente mais escuros que o restante do corpo.

Os alimentos preferidos da jararaca são pequenos mamíferos, mas quando jovem ela costuma comer anfíbios, lagartos e lacraias. Por esse motivo, seu veneno muda de acordo com a idade: o dos juvenis tem maior ação anti-coagulante, mas na fase adulta a ação inflamatória e local é mais intensa.

Os principais sintomas da picada de uma jararaca adulta em humanos são dor e inchaço local, às vezes com manchas arroxeadas e sangramento no ferimento. Também podem ocorrer sangramentos em mucosas, como nas gengivas e nariz. As complicações podem provocar infecção e necrose na região da picada e insuficiência renal aguda.

De acordo com o Ministério da Saúde, o grupo das jararacas é o maior causador de acidentes com cobras no país, o que representa 69,3% das picadas registradas no Brasil em 2022, e é responsável por mais de 72% dos casos no estado de São Paulo, de acordo com informações do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).

As informações são do Instituto Butantan.

