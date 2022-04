Da Redação

Cobra gigante é encontrada em condomínio na região; Veja

Uma jiboia gigante foi encontrada na tarde desta sexta-feira, 18, no condomínio Ipanema, no Porto Maringá, em Marilena, PR. As informações são do GMC Online.

Por volta das 14h30 a equipe do Posto de Brigada se deslocou até o condomínio para atender a ocorrência. O solicitante informou a presença de uma cobra.

No local, a equipe verificou que se travava de uma jiboia de aproximadamente 1,80 metro. Ela estava debaixo da churrasqueira do quiosque de lazer do condomínio.

Após a captura, o animal foi devolvido à natureza. Assista:

