Cobra é capturada por funcionários dentro de supermercado no PR

Trata-se de uma cobra muçurana ou mussurana, também conhecida como cobra-preta

Uma cobra foi capturada dentro de um supermercado na cidade de Umuarama, na manhã desta segunda-feira (26). O animal apareceu no estabelecimento por volta das 08h e foi capturada pelos próprios funcionários.

Uma equipe da Polícia Militar Ambiental foi acionada para atender a ocorrência, na Avenida Portugal, e fez a remoção da serpente com segurança. Trata-se de uma cobra muçurana ou mussurana, também conhecida como cobra-preta.

De acordo com os policiais, o animal capturado tinha cerca de 1 metro e 10 centímetros de comprimento, no entanto, pode alcançar 2,5 metros. A cobra-preta é conhecida por se alimentar de outras cobras, inclusive as venenosa, uma vez que é imune ao veneno.

Apesar de seu tamanho assustador, a muçurana não é venenosa e é inofensiva para humanos –não é à toa que ela é conhecida como “cobra do bem”.

Quando os policiais militares chegaram ao supermercado, ela estava em uma caixa de papelão. O animal passou por uma avaliação, e foi constatado que a serpente estava em boas condições de saúde. Ela foi reintroduzida ao habitat natural.

