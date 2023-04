Cobra é capturada dentro de empresa no Paraná; vídeo

Da Redação

A Ação da PM foi filmada por empregados da empresa

No início da tarde desta segunda-feira (17), funcionários se surpreenderam ao encontrar uma cobra cascavel no interior do salão de festas de uma empresa.

De acordo com a Polícia Militar Ambiental, a captura foi realizada com apoio do Instituto Água e Terra (IAT) do Paraná. Após capturada, a serpente foi devolvida ao seu habitat natural.

A empresa onde a cobra foi encontrada fica localizada na zona rural de Maringá, norte do Paraná, próximo à Estrada Pinguim. Ainda conforme a Polícia Ambiental, o aparecimento de cobras naquela área é comum, por se tratar de uma região de mata.

null - Vídeo por: Reprodução

Com informações do GMC Online

