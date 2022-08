Cobra de grande porte é encontrada em avenida de Londrina

Da Redação

A cobra deve ser encaminhada à Vigilância Sanitária

Moradores foram surpreendidos com uma cobra de grande porte que surgiu no canteiro central da avenida Arthur Thomas, na zona oeste de Londrina, no norte do Paraná. O animal, com cerca de dois metros e idade entre 3 e 4 anos, foi encontrado vivo, mas após alguns minutos morreu. Ele apresentava uma ferida, porém, não se sabe o que a teria causado.

De acordo com o veterinário Marcos Shiozawa, especialista em animais silvestres, a cobra é aparentemente uma sucuri. Não se sabe da onde o réptil teria vindo. Pessoas disseram ter visto um carro deixando a cobra no local, mas a informação não foi confirmada.

