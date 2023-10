Cobra cascavel é encontrada dentro de armário no Noroeste do PR; veja

Um morador do distrito de Graciosa, em Paranavaí, no noroeste do Paraná, levou um grande susto na noite desta quinta-feira (19) ao se deparar com uma cobra cascavel dentro de um armário na propriedade rural onde vive. O Corpo de Bombeiros da cidade que fica localizada a cerca de 75 Km de Maringá foi acionado.

Conforme informações da corporação, o morador acionou os socorristas por volta das 21 horas e relatou ter encontrado a cobra dentro do armário. Quando chegou no local, a equipe constatou o fato e confirmou que a cobra seria da espécie cascavel.

O réptil foi capturado com segurança e levado para o quartel do 9º Subgrupamento de Bombeiros Independente (SGBI). Em seguida, de acordo com as autoridades, a cobra seria encaminhada aos órgãos competentes. Ninguém ficou ferido.

