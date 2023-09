Cobra cai de árvore e assusta passageiros que esperavam ônibus no PR

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma cobra causou uma grande confusão nesta terça-feira (12) depois que caiu de uma árvore e assustou passageiros que entravam em uma estação-tubo localizada na Avenida Victor Ferreira do Amaral, em Curitiba, capital do Paraná. Um homem e o amigo dele passavam pelo local para esperar o transporte coletivo, quando foram surpreendidos pelo animal que "caiu do céu".

continua após publicidade

"Ela caiu, estava vindo eu e mais um amigo, a gente levou um susto danado, mas é pequenininha", contou Antônio, um dos paranaenses que se deparou com a cobra nesta manhã. O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o resgate do réptil.

- LEIA MAIS: Cobra é encontrada em bairro de Apucarana e biólogo alerta moradores

continua após publicidade

De acordo com informações, o trabalho de captura foi feito rapidamente, mas por pouco a cobra não foi atropelada depois de ir para a rua. Segundo os bombeiros, a suspeita é de que o animal tenha ido procurar comida. "Agora na época de calor, começa a esquentar e elas saem do ninho, vão atrás de comida", informou o socorrista.

A aparição da cobrinha chamou tanta atenção que acabou virando notícia na televisão. A RICtv foi até o a Avenida Victor Ferreira do Amaral e deu mais informações sobre o caso. Veja:

Confira todos os detalhes na reportagem!Ative o sininho para receber novidades e acompanhe as principais notícias.Para ficar bem informado acesse o portal RI... RICtv

Siga o TNOnline no Google News