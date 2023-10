Cobertura de posto desaba durante chuva em Londrina nesta terça

As fortes chuvas na manhã desta terça-feira (31), causaram alguns transtornos em Londrina. De acordo com a Copel, houve interrupção no fornecimento de energia de aproximadamente 6 mil domicílios na cidade. As ocorrências se concentram na região Sul, na Avenida Inglaterra, no conjunto União da Vitória, zona rural do Limoeiro, além das proximidades da rua João Wyclif na Gleba Palhano e da rua Elizio Turino, no Jd. Sabará. No total, a Copel tem 76 ocorrências para atendimento na região.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Famílias deixam as casas após Rio Ivaí subir na região; veja fotos

Por volta das 9 horas da manhã, o vento derrubou a cobertura metálica de um posto de combustíveis nas proximidades do Catuaí Shopping, na zona sul de Londrina. Na hora do incidente, dois carros estavam no pátio, mas não foram atingidos. Os donos do local comercial mostraram aliviados com o fato de ninguém ter se ferido. O estabelecimento possui seguro.

continua após publicidade

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



De acordo com o Simepar, foram registradas rajadas de vento de até 64 km/h por volta das 9 horas na região sul de Londrina. Dados preliminares da Defesa Civil de Londrina apontam duas quedas de árvores na região central e dois destelhamentos, incluindo a queda da cobertura do posto de gasolina.

Siga o TNOnline no Google News