CMEIs são interditados após surtos de sarna humana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A rotina será retomada na segunda-feira (31)

A Secretaria de Educação de Paiçandu, município do norte do Paraná, teve que interditar dois Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) por causa de um surto de sarna humana. Ainda conforme a pasta, a suspeita é que uma pessoa contaminada teria transmitido o vírus para dentro das instituições de ensino.

continua após publicidade .

Elizangela Lunardelli, secretária de Educação do município, informou que o primeiro caso foi registrado no CMEI Claudemiro Braz há um mês. "Soubemos do primeiro caso no dia 19 de setembro quando uma criança apresentou características da doença. Quando a equipe pedagógica viu, imediatamente avisou a família para buscar orientação médica quando foi diagnosticado a escabiose", disse.

Leia mais: Homem morre ao confrontar equipes da PM na terça-feira; veja

continua após publicidade .

À época, a criança recebeu cuidados médicos e o local foi desinfetado, de acordo com a secretária. Após novos casos, a escola precisou ser fechada.

De acordo com Elizangela, no Centro Municipal de Educação Infantil Claudemiro Braz, 15 pessoas foram infectadas - 13 alunos e dois professores. A unidade atende mais de 400 alunos.

No CMEI João Paulo II foram confirmados cinco casos. A unidade atende mais de 100 crianças.

continua após publicidade .

As aulas foram suspensas para que uma equipe especializada fizesse a desinfecção, e a rotina será retomada normalmente na segunda-feira (31) nos dois CMEIs.

"Como medida de segurança, voltaremos na segunda-feira com as atividades normais", diz secretária.

Com informações do G1.

Siga o TNOnline no Google News