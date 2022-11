CMEI de Maringá suspende aulas após surto de covid-19 em funcionários

Da Redação

Maringá confirmou nesta terça-feira, 29, 516 novos casos positivos de covid-19 em quatro dias

Vinte e dois profissionais do Centro Municipal de Educação Infantil Antônio Facci, de Maringá, foram afastados após testarem positivo para a Covid-19.

A Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Educação (Seduc), informa que monitora a situação no Centro Municipal e orienta os servidores e toda a comunidade escolar.

Seguindo as recomendações epidemiológica para garantir a segurança dos alunos e servidores, todas as turmas serão afastadas das atividades presenciais por sete dias a partir desta quarta-feira, 30.

O município tem orientado o uso de máscaras, especialmente em locais fechados, a manutenção de ambientes ventilados e a atualização do esquema vacinal contra a Covid-19. Com o cenário atual da pandemia, a Secretaria de Saúde também elabora um guia orientativo para as unidades escolares com recomendações e informações sobre a doença.

Casos

Maringá confirmou nesta terça-feira, 29, 516 novos casos positivos de covid-19 em quatro dias, conforme consta no boletim divulgado nesta terça-feira, dia 29 de novembro. Foram registrados dois óbitos por complicações da doença.

Desde o início da pandemia, o município soma 147.641 casos positivos de covid-19. Desses, 144.675 já estão recuperados, 1146 são casos ativos (pacientes em isolamento domiciliar ou internados) e 1.820 morreram por complicações da doença.

Com informações GMConline.

