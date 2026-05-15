TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
CHOCANTE

Clínica em Londrina é denunciada por tortura e sedação forçada de pacientes

Investigação identificou 25 vítimas submetidas a agressões físicas e castigos psicológicos

Escrito por Da Redação
Publicado em 15.05.2026, 08:26:27 Editado em 15.05.2026, 08:26:22
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Clínica em Londrina é denunciada por tortura e sedação forçada de pacientes
Autor Pacientes torturados na clínica eram obrigados a ingerir uma bebida apelidada de “danoninho" - Foto: CRM-PR

O Ministério Público (MP) denunciou os proprietários de uma clínica de reabilitação em Londrina, no Norte do Paraná, por crimes de tortura, cárcere privado e agressão contra pacientes. O estabelecimento, localizado no bairro Lago Parque, realizava internações involuntárias sem respaldo judicial ou laudos médicos, mantendo os internos sob constante violência física e psicológica como método disciplinar. Além do casal de donos, a denúncia atinge o coordenador da unidade e outros seis internos que eram cooptados para auxiliar nas práticas criminosas.

📰 LEIA MAIS: Fogo intencional destrói medidor de energia de empresa em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com a investigação, o grupo utilizava métodos brutais para conter e punir as vítimas, incluindo a aplicação de golpes de estrangulamento, conhecidos como "mata-leão", e a administração forçada de sedativos. Os pacientes eram obrigados a ingerir uma mistura de medicamentos apelidada de "danoninho", que os mantinha dopados por vários dias. A denúncia, já recebida pela Justiça, detalha ainda crimes de sequestro qualificado, adulteração de produtos medicinais, falsidade ideológica, falsificação de documentos e o exercício ilegal da medicina.

O esquema operava de forma sistemática, buscando os pacientes em suas residências e levando-os à força para a unidade. Uma vez na clínica, as vítimas eram submetidas a um regime de intenso sofrimento. Até o momento, as autoridades identificaram pelo menos 25 vítimas do esquema. O MP destaca que o ambiente era marcado por castigos físicos severos, configurando tortura institucionalizada sob o pretexto de tratamento de reabilitação.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Atualmente, a sócia da clínica e outros quatro envolvidos cumprem prisão preventiva, enquanto o proprietário da unidade permanece foragido. O estabelecimento já havia sido interditado em abril durante uma operação conjunta que envolveu o Conselho Regional de Medicina do Paraná (CRM-PR), a Vigilância Sanitária e secretarias municipais, com o suporte das forças de segurança locais.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
carcere privado clinica de reabilitação Crimes de Tortura Denúncia do Ministério Público saúde mental Violência Contra Pacientes
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV