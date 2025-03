Climatempo prevê onda de calor intensa para os próximos dias; confira

Uma nova onda de calor deve afetar alguns estados brasileiros, trazendo temperaturas elevadas especialmente para o Sul e parte do Centro-Sul do país. De acordo com a previsão do Climatempo, o fenômeno ganhou força sobre os estados no último sábado (22), o que explica as altas temperaturas registradas durante o último fim de semana.

Ainda conforme a empresa de serviço meteorológico, esta é a terceira onda de calor que atinge o Centro-Sul do Brasil de forma mais efetiva e a quarta registrada desde o início do ano. (Veja detalhes sobre os eventos climáticos abaixo)

A nova onda de calor se deve a um sistema de alta pressão que atua em médios níveos da atmosfera. Esse sistema favorece a subsidência do ar – um movimento de cima para baixo –, resultando no aquecimento da atmosfera e na redução da umidade, o que inibe a formação de chuvas. A tendência é que o calor continue presente entre sábado (22) e quinta-feira (27).

O novo evento climático impactará especialmente o Rio Grande do Sul, o oeste e sul de Santa Catarina, além de proporcionar dias de calor intenso no Paraná, oeste e sul de São Paulo e no sudoeste e sul de Mato Grosso do Sul.

Foto por Cliamtempo/divulgação Estados que devem ser afetados pela onda de calor

Ondas de calor em 2025

O ano já começou com calor extremo: entre os dias 15 e 19 de janeiro, uma onda de calor elevou significativamente as temperaturas. Em fevereiro, um novo episódio se estendeu entre os dias 2 e 12 nos estados do Sul. Depois um novo episódio de onda de calor ficou presente sobre o Centro-oeste e Sudeste e ainda não terminou, expectativa que finalize nesta segunda-feira, dia 24 de fevereiro.

Com informações do site Climatempo.

