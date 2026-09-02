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TEMPERATURA VAI CAIR

Clima no feriado de 7 de setembro deve ser de frio intenso em cidades do PR

A tendência é de temperaturas abaixo dos 10°C em várias regiões do estado durante o início da próxima semana

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Clima no feriado de 7 de setembro deve ser de frio intenso em cidades do PR
Autor Foto: Ricardo Wolffenbuttel/ SECOM

O feriadão de 7 de setembro será marcado por frio intenso no Paraná, com mínimas próximas a 0°C em algumas cidades. A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) indica que o avanço de uma nova frente fria vai provocar queda acentuada nos termômetros entre os dias 5 e 8 de setembro, com o frio mais intenso concentrado no início da próxima semana.

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As menores temperaturas estão previstas para o Sul do estado. Em General Carneiro, a mínima pode chegar a 0°C e a máxima não passa dos 15°C na segunda-feira (07). Em Palmas, os termômetros devem variar entre 1°C e 15°C no mesmo dia. Curitiba também terá um dia bastante frio, com mínima de 5°C e máxima de apenas 11°C. Coronel Domingos Soares e Guarapuava também estão na rota do frio intenso. A tendência é de temperaturas abaixo dos 10°C em várias regiões do estado durante o início da semana.

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O frio ocorre após a passagem de uma nova frente fria. Na retaguarda do sistema, uma massa de ar mais frio deve avançar, contribuindo para a redução das temperaturas e para a diminuição das chuvas durante o feriadão.

No Norte do Paraná, o frio também será sentido, com temperaturas mais amenas. Em Londrina, a mínima prevista para a segunda-feira (7) é de 10°C. Em Apucarana, os termômetros devem marcar 17°C. Em Maringá, a previsão indica mínima de 16°C e máxima de 32°C. Arapongas deve registrar mínima de 16°C. Já em Ivaiporã e nas cidades do Vale do Ivaí, o dia também será de temperaturas baixas, com mínimas podendo chegar a 13°C.

Queda da temperatura será gradativa

Nesta quarta-feira (02), as áreas de instabilidade se afastam e a chuva perde força em grande parte do Paraná, com exceção do Litoral, onde ainda podem ocorrer chuviscos passageiros. Na quinta-feira (03), o estado volta a ter uma manhã de temperaturas baixas ou amenas, com os menores registros no Centro-Sul, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba, que também podem ter restrição de visibilidade durante a madrugada. À tarde, o sol predomina e as temperaturas sobem, podendo passar dos 25°C no interior.

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Chuva deve atingir várias regiões

A mudança no tempo começa a partir de sexta-feira (04), com aumento da instabilidade e pancadas de chuva e trovoadas. No sábado (05), a chuva deve atingir vários setores do estado, enquanto as temperaturas apresentam pouca variação. No domingo (06), a instabilidade se concentra principalmente na faixa norte, com tendência de afastamento ao longo do dia.

Frio predomina após preciptações

Ao longo do feriadão, a tendência é de redução das chuvas e queda nas temperaturas. O avanço da frente fria deve deixar o tempo mais estável na maior parte do Paraná, com condições de tempo firme e temperaturas baixas. A previsão é de retorno das chuvas na madrugada de quarta-feira (09).

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