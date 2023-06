Cliente faz xixi em chão de bar e inicia briga com socos e cadeiradas

Uma briga com socos, chutes e até cadeiradas marcou a noite da última terça-feira (6) em um bar localizado em frente a Arena da Baixada, em Curitiba, capital do Paraná. A confusão generalizada começou após um dos clientes fazer xixi no chão do estabelecimento.

continua após publicidade

Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram que pelo menos seis pessoas acabaram envolvidas na confusão. De acordo com relato de um colaborador, tudo começou quando as atividades do bar estavam sendo encerradas e um cliente foi até o banheiro do local, que já tinha sido limpo e fechado.

- LEIA MAIS: Cliente esquece R$ 50 em balcão e dono de lanchonete faz apelo no PR

continua após publicidade

Quando viu o local fechado, e homem foi até o banheiro dos funcionários, onde a entrada é proibida para as demais pessoas. Ele foi orientado que não poderia usar o espaço. "Lembrando que todos estavam trabalhando, não desrespeitando ninguém e avisando que não tinha como fazer o uso do banheiro”, disse o colaborador.

Com a negativa, o homem decidiu que seria uma ótima ideia fazer xixi no chão e em um lixo. Após a ação do cliente, uma briga generalizada começou no estabelecimento. Todos os envolvidos foram encaminhados para a delegacia.

Assista:

Siga o TNOnline no Google News