Cliente esquece R$ 50 em balcão e dono de lanchonete faz apelo no PR

O proprietário de uma lanchonete localizada no terminal do Portão, em Curitiba, mobilizou as redes sociais após uma cliente esquecer R$ 50 no balcão do estabelecimento na última sexta-feira (2). Com a publicação, o homem esperava encontrar a idosa e devolver o dinheiro.

De acordo com relato do dono, a cliente pediu apenas um café e colocou o dinheiro no balcão, mas depois decidiu pagar no cartão para facilitar o troco. Nesse momento, o ônibus que ela iria pegar chegou, e a senhora saiu rapidamente da lanchonete, esquecendo os R$ 50.

Luan Shawanni, o proprietário da lanchonete, contou que tentou correr atrás da cliente para devolver o dinheiro, mas não conseguiu alcançá-la. Dessa forma, ele decidiu apelar para a internet e fez uma publicação com algumas imagens das câmeras de segurança em que a idosa aparece.

A ideia tinha muitas chances de dar errado, mas a atitude do comerciante emocionou os internautas, que se empenharam em ajudar. No final, Luan conseguiu encontrar a cliente e devolveu o dinheiro.

